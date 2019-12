Sarri: "Bernardeschi contestato? E' sensibile, questa cosa gli pesa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio, il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato anche della situazione legata a Federico Bernardeschi: "Se intendo insistere su di lui viste le contestazioni nei suoi confronti? Lui è un ragazzo sensibile e questo si nota dalla differenza di sicurezza che mostra tra le partite in trasferta e quelle in casa. Il rendimento è diverso e questa cosa gli sta pesando. Lui è un giocatore importante, non bisogna farsi influenzare da niente e da nessuno, penso che il mio compito sia quello più aiutarlo e accompagnarlo che non farlo riposare".