Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Parma, l'allenatore bianconero Maurizio Sarri ha risposto così ai rumors su Federico Bernardeschi e il possibile scambio con Ivan Rakitic del Barcellona: "Nessuno mi ha detto niente, quindi in questo momento non mi tocca minimamente. Per me è una cosa che non esiste", le dichiarazioni del tecnico della Juventus.