Sarri: "Chiellini e Alex Sandro? Ieri il primo allenamento, per entrare in condizione ce ne vuole"

La Juventus aspetta rinforzi in difesa. Su tutti, i rientri del lungodegente capitano Giorgio Chiellini e di Alex Sandro. Di loro ha parlato il tecnico bianconero, Maurizio Sarri, nella conferenza stampa di oggi: "Hanno fatto ieri il primo allenamento, da questo a essere in condizione per la partita ne passa".

A livello di preparazione avete iniziato a pensare alla Champions?

"Quello che è stato fatto è stato fatto. Non ci sono margini per intervenire nel calendario se non fermando il giocatore per qualche partita. Al momento attuale non lo possiamo fare. In questo momento per noi è impossibile intervenire per quanto riguarda l'aspetto fisico facendo preparazioni mirate. Se poi fra 15 giorni recuperiamo qualcuno possiamo far allenare 2-3 giocatori per volta, lasciandoli fuori per qualche partita".

