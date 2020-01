© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match col Cagliari, il tecnico bianconero Maurizio Sarri ha parlato anche delle condizioni fisiche di Douglas Costa: "Douglas, se sta bene, è sempre un'opzione. Aver accumulato tanti infortuni ha reso il recupero più lento e reso necessarie mille cautele. Dobbiamo riportarlo in buona condizione senza affaticarlo. Non è ancora al top, ma è in ripresa".