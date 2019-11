Sarri e il turnover: "Ha mal di testa chi dispone di calciatori scarsi, non io"

© foto di www.imagephotoagency.it

Hai mal di testa perché devi far ruotare tre attaccanti forti? Questa una delle domande poste a Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. Questa la risposta dell'allenatore della Juventus: "No, i mal di testa li ha chi ha calciatori scarsi, non io. Cristiano Ronaldo è una risorsa immensa per noi, non so a che percentuale sia dal punto di vista fisico ma nell'ultima gara l'ho visto bene e ora deve crescere a livello di brillantezza. In attacco abbiamo tre giocatori di livello mondiale, stanno facendo bene e uno si aspetta sempre molto da loro ma stanno facendo bene".

