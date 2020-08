Sarri esonerato e Paratici a rischio: possibile promozione per Cherubini

Maurizio Sarri non è più l'allenatore della Juventus, adesso è ufficiale. E potrebbe non essere l'unico cambiamento shock della giornata per i bianconeri: in bilico, nonostante le parole di ieri di Andrea Agnelli, ci sarebbe anche la posizione di Fabio Paratici. La Juventus, in caso di separazione dal direttore sportivo, potrebbe promuovere Federico Cherubini, ora braccio destro di Paratici e trait d'union con l'Under 23.