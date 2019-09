© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Mandzukic resta ai margini del progetto Juventus. L'ha detto in conferenza stampa Maurizio Sarri, allenatore bianconero: "In questo momento, in accordo con la società, il giocatore ha deciso di restare un po' ai margini in attesa che chiudano tutti i mercati ancora aperti. Poi dopo si vedrà". In questo momento, però, per Mandzukic la cessione è bloccata: saltato il trasferimento in Qatar, il giocatore croato è destinato a restare a Torino almeno fino a gennaio.

