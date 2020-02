© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il quotidiano 'La Repubblica' oggi in edicola ha fatto il punto sul momento della Juventus e ha analizzato le prospettive di Maurizio Sarri. Il tecnico campano, si legge, è in forte dubbio per la prossima stagione e solo la vittoria della Champions - si legge - potrebbe cambiare le carte in tavola.

Ma chi al suo posto? Per il noto quotidiano, in questo momento la società sta valutando due soluzioni per la stagione 2020/21 in caso di cambio di guida tecnica: la prima è Pep Guardiola, manager del Manchester City sondato già la scorsa Primavera ma senza successo. La seconda è il ritorno di Max Allegri.