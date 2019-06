© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta dello Sport fa il punto su quello che sarà il tecnico della Juventus: Maurizio Sarri. Già oggi il Chelsea può liberare l'allenatore ma Emerson palmieri non sarà l'indennizzo. Il terzino interessa molto ma il Chelsea deve far fronte anche alla possibile partenza di Marcos Alonso e il blocco di mercato imposto dalla FIFA costringe i Blues a non farli partire entrambi.