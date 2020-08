Sarri l'agnostico rigetta le critiche. Dopo "il campionato più difficile della storia"

vedi letture

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, nella conferenza stampa di oggi non ha fatto giri di parole. Ha rigettato le critiche dichiarandosi "agnostico". Che, tradotto, significa 'non ascolta e non legge i pareri esterni allo spogliatoio e al club'. "Non leggo niente, non guardo niente, mi riguarda poco. Siamo molto contenti di aver vinto il campionato più difficile della storia della Serie A per una serie di avvenimenti che ci sono stati. Siamo in un ambiente abituato a vincere e tutto viene attutito da questa abitudine, che non dovrebbe esserci perché la vittoria è sempre un evento straordinario".