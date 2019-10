Sarri su Douglas: "Controllo ok ma ancora out. Non so quando torna"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, Maurizio Sarri ha parlato anche delle condizioni di Douglas Costa. "Non decido io: è una decisione che spetta allo staff medico. L'ultimo controllo ecografico era negativo, se non è a disposizione è perché non ci sono le condizioni agonistiche per restare in gruppo. E' ancora in riatletizzazione, non è ancora a disposizione. L'evoluzione è positiva ma da qui a dire quando rientrerà non so valutarlo".