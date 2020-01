© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rodrigo De Paul chiude definitivamente i giochi alla Dacia Arena. Contropiede micidiale dei bianconeri, con la difesa del Sassuolo totalmente assente: Fofana serve De Paul sulla destra, il diagonale dell'argentino non lascia scampo a Consigli. Tre a zero e terzo gol consecutivo per il fantasista.