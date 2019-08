Sassuolo, anche Eder per l'attacco. Ma la trattativa si annuncia difficile

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Gazzetta di Modena avanza una nuova candidatura per il Sassuolo: i neroverdi cercano un attaccante esterno abile a giocare anche da prima punta, ed Eder, ex attaccante dell'Inter, può essere il nome giusto. In questo momento il nome forte è quello di Kouamé , ma un eventuale ritorno di Eder in Serie A stuzzica non poco i dirigenti neroverdi, che seguono da vicino anche questa situazione. Trattativa che tuttavia si annuncia complessa, possibile solo nel caso il giocatore facesse valere la sua volontà di tornare nel campionato italiano abbassando notevolmente le pretese d'ingaggio.