E' in stand-by il mercato del Sassuolo, spiega La Gazzetta di Modena. "Non abbiamo bisogno di fare rivoluzioni", spiega la società neroverde. Mario Balotelli non convince, mentre per quanto riguarda la difesa no a Fabio Pisacane (ha rinnovato col Cagliari) e i sardi fanno muro per Filippo Romagna. Intanto, nei rossoblù, c'è sempre l'idea Diego Farias.