© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jeremie Boga, talento classe '97 del Sassuolo, si racconta ai microfoni di Sport Week, settimanale in edicola con La Gazzetta dello Sport: "Al Chelsea, davanti a me avevo gente come Hazard, Pedro, Willian. Non è che fossero più forti di me, erano davanti nelle gerarchie, ma non ho nessun rimpianto". Poi sul Sassuolo: "Sono diventato più concreto. Prima giocavo per saltare il difensore, ma restava una cosa fine a se stessa. Oggi sono più maturo, e dribblo per una ragione precisa, il gol o l’assist. Il gol a Buffon? Lo ricorderò sempre".