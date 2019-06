Sassuolo, Brignola nel mirino del Pescara. Abruzzesi anche su Tumminello

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Pescara ha sfiorato la promozione in Serie A e ha intenzione di riprovarci nella prossima stagione. Il club abruzzese pensa in grande per raggiungere l'obiettivo e sta inseguendo due grandi obiettivi: secondo Sky Sport, nel mirino ci sarebbero Enrico Brignola del Sassuolo e Marco Tumminello dell'Atalanta. In uscita, invece, ci sono Tascone, Morselli, Scimia e Marafini.