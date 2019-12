Sassuolo-Cagliari, i voti ai tecnici: Maran pesca il jolly, De Zerbi rimontato

© foto di www.imagephotoagency.it

Sassuolo-Cagliari 2-2 (7’ Berardi, 36’ Djuricic, 51’ Joao Pedro, 91’ Ragatzu)

Il Cagliari non muore mai e, neanche una settimana dopo la clamorosa rimonta casalinga con la Sampdoria, centra di rincorsa un pareggio a dir poco insperato sul campo del Sassuolo. Colpa, sicuramente, anche dell’ennesima mancanza di concentrazione della squadra di De Zerbi, che ha regalato ancora una volta un risultato a favore dopo aver letteralmente dominato il primo tempo (chiuso sul 2-0) e sfiorato pure il 3-1 con un rigore di Berardi finito sulla traversa nella ripresa. Il match del Mapei, in ogni caso, è stato davvero emozionante e spettacolare.

ROBERTO DE ZERBI 6,5 - Manda in campo un Sassuolo perfetto, capace di incastrare e dominare per almeno un tempo il più blasonato Cagliari. Nella ripresa cambia forzatamente Marlon con Peluso e i suoi iniziano a sbandare. Sarà la minor esperienza, saranno i due gol di vantaggio, ma il Sassuolo che rientra in campo dopo l'intervallo concede molto di più di quello visto nel primo. Eppure, continua a restare avanti e ha pure l’occasionissima per il 3-1. Fallito il rigore, il Cagliari prende fiducia e gli impedisce di portare a casa una vittoria che sarebbe stata meritatissima. Nessun alibi, stavolta. I neroverdi avevano l'obbligo di portare a casa questa partita.

ROLANDO MARAN 6,5 - Il suo Cagliari regala l’intero primo tempo al Sassuolo, ma l’allenatore rossoblù è ancora una volta bravissimo a correggersi a gara in corso. Non ha paura di fare due sostituzioni nell’intervallo: fuori uno spaesato Pellegrini (travolto da Berardi sulla sua fascia) e uno spento Simeone per Lykogiannis e Cerri. Ma la mossa che risolve l’incontro, permettendo ai suoi di tornare a casa con un punto di grande carattere e utile anche per restare al quarto posto in classifica con la Roma, è Daniele Ragatzu: se con la Samp era stato Cerri il neo-entrato a calare il Deus ex machina, oggi tocca infatti proprio al cagliaritano doc classe '91. Com’è che si dice? Sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Maran nota gli sbagli e li elimina con saggezza.