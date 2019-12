Le pagelle del Cagliari - Ragatzu Deus ex machina, Pellegrini spaesato

© foto di www.imagephotoagency.it

Sassuolo-Cagliari 2-2 (7’ Berardi, 36’ Djuricic, 51’ Joao Pedro, 91’ Ragatzu)

Rafael 6 - Incolpevole sui due gol del Sassuolo, fa buona guardia tra i pali ed è lesto a spazzare via la sfera dalla linea dopo il rigore di Berardi finito sulla traversa.

Cacciatore 6 - Buona copertura su Boga, bada più a contenere che ad attaccare, ma è bravo a non lasciarsi mai sorprendere dalle sgommate dell'ex Chelsea.

Pisacane 5 - Goffo e sfortunato quando la sua deviazione in scivolata mette fuori causa Rafael in occasione dell’1-0 neroverde, un intervento impreciso che macchia la sua prestazione.

Klavan 5,5 - Buona copertura insieme al compagno di reparto sul suo diretto avversario Caputo, anche se la difesa del Cagliari quest'oggi avrebbe bisogno di una registrata generale.

Pellegrini 5 - Passo indietro per il talento scuola Roma: Berardi lo fa verde nel primo tempo e, già ammonito, viene sostituito dopo appena 45 minuti (Dal 46’ Lykogiannis 5,5 - Un po’ meglio rispetto a Pellegrini, ma alla fine il greco attacca il giusto e causa pure il rigore non sfruttato da Berardi per il possibile 3-1).

Nandez 5,5 - Recupera in extremis, ma non trova il bandolo della matassa in mediana (Dal 78’ Ragatzu 7 - La sua è una storia che merita di essere raccontata e la rete di oggi ne è forse uno dei momenti più belli. Entra al 78’ e cala il Deus ex machina: questo Cagliari non muore mai).

Cigarini 5,5 - Dovrebbe essere il padrone del centrocampo, ma finisce spesso in balia del giropalla neroverde.

Rog 6 - Tra i più positivi del Cagliari in un primo tempo di grande difficoltà, cresce alla distanza lavorando diversi palloni interessanti.

Nainggolan 6,5 - Un autentico todocampista, nella sua prova c’è tanto spirito di sacrificio e anche lo spunto che avvia la giocata del 2-2.

Joao Pedro 7 - Il Cagliari si aggrappa proprio a lui per riuscire a rimontare lo 0-2 del primo tempo: detto-fatto, perché il brasiliano risponde con un gol e un (quasi) assist per Ragatzu.

Simeone 5 - Primo tempo incolore per l’attaccante argentino, lasciato sì troppo solo dai compagni, ma anche incapace di sfruttare quei due-tre palloni buoni che capitano dalle sue parti (Dal 46’ Cerri 5,5 - Più fisicità rispetto a Simeone, ma non riesce a ripetersi dopo una settimana da urlo).