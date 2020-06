Sassuolo, Caputo: "Partiamo tutti da zero, proveremo a mettere in difficoltà tutti"

vedi letture

Francesco Caputo ha parlato ai microfoni di Sassuolo Channel di cosa si aspetta dalla sua squadra: "Ha lasciato una posizione importante in classifica. Contro il Brescia abbiamo fatto una grande vittoria e un bel balzo in partita - sottolinea Sassuolonews.net -. Nessuno riesce a pensare a dove possiamo arrivare ma sappiamo benissimo che partiamo tutti da zero. Bisogna essere fortunati la giusta preparazione per questo tour de force e sono convinto che abbiamo un grande staff, chi ne avrà di più farà meglio. Noi proveremo a mettere in difficoltà tutti e alla fine tireremo le somme. Dal punto di vista personale spero di raggiungere l'obiettivo che mi ha prefissato Alessandro Del Piero, ovvero i 20 gol. Io speravo di eguagliare almeno i 16 gol dell'anno scorso ma se arriveremo a 20 gol e andrò a cena con Del Piero, sarà fantastica".