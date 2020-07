Sassuolo, Caputo: "Superati i 20 gol, adesso Del Piero dovrà offrirmi la cena..."

"Sono veramente contento per questo traguardo che ho raggiunto, è un record nella storia del Sassuolo e voglio dedicare a tutti questo traguardo. Qui ho trovato una grande famiglia". Parole e pensieri di Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo che grazie alla doppietta realizzata questa sera contro il Genoa ha raggiunto e superato quota 20 gol in Serie A. "Oggi in campo s'è visto tutto il nostro modo di giocare, il fatto che non ci arrendiamo mai - ha detto ai microfoni di 'Sky' -. Ora chiudiamo in bellezza il campionato e poi stacchiamo un po' la spina".

Adesso Del Piero dovrà pagarti una cena.

"Lui la cena l'ha promessa, io il traguardo l'ho raggiunto e ora attendo solo novità".

Che futuro può avere questo Sassuolo?

"Noi ci auguriamo sempre di fare il massimo, ogni anno è diverso da quello precedente. Ci teniamo tantissimo all'ottavo posto e già che il mister resta qui con noi è un punto di partenza importante per tutti".

Qual è il gol più bello?

"Quest'anno mi sono tolto tanti sassolini dalle scarpe, ho fatto tanti gol belli e sono contento per l'annata che ho fatto".

Messaggio a Mancini?

"Io penso che il messaggio a Mancini sia il campo..."