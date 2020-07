Sassuolo, Carnevali: "Berardi come Boga, non parte. Locatelli ambito da club importanti"

Non solo Jeremie Boga. Il Sassuolo ha tanti giocatori in rosa ambiti da altri club. L'amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali ha così parlato delle situazioni di Manuel Locatelli e Domenico Berardi: "Berardi può diventare una nuova telenovela? Spero di no, tanto non va via. Confido che prevalga come sempre il desiderio di restare assieme. Locatelli? Per il momento non ce l'hanno chiesto, però è prematuro. Non mi faccio ingannare dal mese di luglio, adesso c'è solo da giocare. Locatelli è ambito: qualche società importante si è fatta avanti, come per Boga".