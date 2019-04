Sassuolo, De Zerbi: "Battiamo il Parma. 36 punti? Pochi per quanto fatto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giornata di conferenza stampa per l'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi. Reduce dal pareggio dell'Olimpico contro la Lazio, la squadra neroverde - 36 punti in 31 giornate di campionato - domani affronterà il Parma per un duello tra due squadre che sono in lotta per non retrocedere, ma lottano senza dubbio da partendo da posizioni privilegiate: "Mi aspetto una partita difficile, vogliamo fare bene e vincere per allontanarci dalla zona calda perché ancora non siamo fuori", ha detto De Zerbi.

Duncan a disposizione, Babacar in dubbio - Nella conferenza stampa, De Zerbi ha poi fatto il punto anche sui calciatori per il match valido per la 32esima giornata di Serie A: "Duncan - riporta 'Tuttosassuolocalcio.com' - ha saltato i primi giorni della settimana, ma è rientrato a pieno regime, Babacar non si è allenato oggi per un problemino, è da verificare, se non ci fosse dal 1', Matri e Djuricic offrono le stesse garanzie, seppure con caratteristiche diverse".

36 punti? Non sono abbastanza - De Zerbi ha poi analizzato la classifica. In questo momento, il Sassuolo ha 36 punti ed è undicesimo in classifica a +8 sulla terzultima: "Abbiamo raccolto meno rispetto a quanto avremmo meritato e questo pesa per la classifica perché potremmo vivere con più serenità il finale di stagione. Ma è anche vero che da lì passa il nostro miglioramento individuale e di collettivo, non siamo ancora all'apice della nostra maturazione, quando lo saremo non è detto che non prenderemo gol nel finale, ma magari con altre dinamiche, rispetto a quelle viste con Lazio, Bologna, Fiorentina, Napoli".

Chi sarà il 19esimo marcatore? - 46 gol realizzati: come la Fiorentina, meglio di Lazio e Milan. Il Sassuolo ha dimostrato ottime qualità offensive e ha mandato a segno in questo campionato 18 calciatori diversi. Chi sarà il 19esimo? "Non è una gara a chi segna prima, ma di sicuro Bourabia e Magnanelli lo meriterebbero, ma anche Giacomo Magnani, che ha fatto il salto dalla C alla B e poi alla A e ha avuto un calo psicologico comunque inferiore al salto che ha fatto in avanti. Non ha giocato per un po' e si è rivisto con personalità e qualità contro la Lazio: meriterebbe una soddisfazione personale".