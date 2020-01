Sassuolo, De Zerbi: "Buona la prestazione. Rosso? Parlano le immagini"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il pareggio arrivato contro la Sampdoria, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ai microfoni di Radio Rai 1 ha detto: "Per come si è messa abbiamo sofferto, ci siamo difesi con le unghie e con i denti, ma potevamo vincerla. Dispiace non aver giocato in parità numerica per tanto tempo e per questo è un punto d'oro. Espulsione? La controprova di come sarebbe andata a finire, non ce l'abbiamo, dispiace perché l'avevamo preparata in un altro modo, le immagini sono chiare ed evidenti. 20 giorni fa sempre in questo stadio abbiamo commentato decisioni anche più forti e ora lascio commentare a voi. Il fatto di essere generosi e collaborativi in campo è importante, abbiamo sofferto come fa una squadra che gioca la palla, abbiamo giocato con coraggio e sofferto quando c'era da soffrire, questo mi rende felice. Spero di recuperare tutti gli infortuni e di fare uno step in avanti perché abbiamo il potenziale di fare qualcosa in più anche come numero di vittorie. Ha cambiato un centrocampista e non una punta? Sì è vero, Boga e Berardi hanno fatto una gara di un sacrificio incredibile, percepivo che i ragazzi tra di loro pensavano anche di vincerla e questo mi rende felice e orgoglioso".