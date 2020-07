Sassuolo, De Zerbi: "Ci piace vedere la classifica, il responso lo dà sempre il campo"

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Lazio soffermandosi - tra le altre cose - anche sulla classifica: "Il responso lo dà sempre il campo, lo danno i fatti e non le parole. Ci piace vederci in classifica là, non è ancora finita perché ci possono scavalcare da dietro ma possiamo scavalcare noi davanti".

La Lazio?

"E' sempre forte. I giocatori sanno cosa devono fare, migliorano anno dopo anno, sono diventati una squadra top in Italia e in Europa. Lo sappiamo ma lo sanno tutti. Questo lo era anche la Juve, l'Inter, l'Atalanta, quindi cambia poco".

