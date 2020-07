Sassuolo, De Zerbi: "Difficile migliorare questa squadra. Arrivare ottavi il nostro scudetto"

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato in conferenza stampa dopo la rotonda vittoria contro il Genoa per 5-0 al Mapei Stadium: "Sono molto contento per il fatto di vedere tutti i giocatori che hanno la voglia di arrivare ottavi. Per noi vale tantissimo, mettersi subito dietro le sette che di precedono per noi vorrebbe dire di aver fatto un campionato strepitoso. Vedo i miei giocatori e sono orgoglioso di loro".

State già lavorando sul prossimo anno?

"No, come sempre lavoriamo in proiezione anche del domani ma siamo concentrati per arrivare ottavi. Siamo contenti dei 20 gol di Caputo, mi piacerebbe che Berardi arrivasse a 15. Dopo le vacanze decideremo dove andare ad apportare modifiche e miglioramenti alla squadra. Sarà difficile ripeterci, è più facile fare qualcosa in meno rispetto a qualcosa in più. Serviranno scelte oculate e coraggiose".

Potevate ambire all'Europa League senza qualche battuta a vuoto?

"È difficile, le prime sette hanno fatto meglio di noi. Sono state tutte squadre che hanno fatto un campionato superiore a noi. Potevamo forse fare qualcosa in più ma sarebbe stato difficile giocarcela. Le altre sono partite con ambizioni e budget diversi alla nostra. L'ottavo posto sarebbe come uno Scudetto".