Sassuolo, De Zerbi: "Duncan deve fare di più. Caputo è importante"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato alla vigilia della sfida con la Lazio anche dei singoli. "Magnanelli? Francesco è sempre determinante. A lui voglio che si aggiungano altri e non dipende dall'età o dagli anni di militanza perché Romagna è un '97, è l'ultimo arrivato e in questo non è secondo a nessuno e così voglio che faccia Locatelli perché ha la personalità per poterlo fare, Duncan deve fare di più, Caputo è importante".