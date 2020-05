Sassuolo, De Zerbi e il management neroverde in scadenza: a inizio giugno l'incontro decisivo

Tra un allenamento e l'altro, in casa Sassuolo si pensa anche al futuro. In attesa di conoscere il destino dell'attuale annata, è già iniziata la programmazione per la prossima stagione. Nella stanza dei bottoni neroverde si discute del futuro di mister Roberto De Zerbi e non solo. Il tecnico e il suo staff hanno il contratto in scadenza e l'obiettivo del Sassuolo è quello di blindare ulteriormente il tecnico e l'eliminazione della recompra di Jeremie Boga e la dichiarazione dell'amministratore delegato Giovanni Carnevali alla Domenica Sportiva ("Non abbiamo intenzione di venderlo, Boga sarà neroverde anche l'anno prossimo") appaiono come un primo tassello per la conferma dell'ambizioso allenatore bresciano che ha fatto crescere e migliorare tanti giovani calciatori neroverdi, compreso l'ivoriano classe '97, appetito da tanti grandi club, italiani ed europei.

Il rinnovo di mister De Zerbi non è l'unico tassello da sistemare per comporre il puzzle della prossima stagione. Anche Giovanni Rossi e Francesco Palmieri, rispettivamente direttore sportivo e responsabile del vivaio, sono in scadenza a giugno. Stesso discorso vale anche altri membri dello staff, compreso quello della squadra femminile. Se non ci saranno sorprese, il Sassuolo ripartirà da questi uomini. L'intenzione della proprietà è quella di confermare l'attuale staff e gli attuali dirigenti che tanto bene hanno fatto in questi anni. Anche il direttore Palmieri ha ancora voglia di neroverde: "Penso che dopo quello che abbiamo costruito, seminato, sarebbe bello vedere i risultati del nostro lavoro - ha detto a SassuoloNews.net - Penso sia stato fatto un grande lavoro sotto tutti gli aspetti e mi piacerebbe capire come potrà evolversi la situazione. So che questo periodo ha frenato tante cose e spero di trovare l'intesa giusta. Ho un ottimo rapporto con l'amministratore delegato Carnevali, con Rossi e tutti i collaboratori e mi piacerebbe restare". Il Sassuolo pensa già al futuro. A inizio giugno gli incontri decisivi.