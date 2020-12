Sassuolo, De Zerbi e il mercato: "In entrata non serve nulla. Spartak? Offerta neanche ascoltata"

Ospite di Sportitalia, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato a 360° dell'attualità della squadra e del suo lavoro tra presente e futuro: "In entrata non ho bisogno di nulla, se rientrano gli infortunati siamo a posto così. Cosa direi davanti a uno scambio Tonali-Locatelli? In uscita spero che non si muova nulla, nessun giocatore vuole lasciare il Sassuolo. Se Manuel sta facendo così bene è anche merito dello staff e del gruppo. L'offerta dello Spartak Mosca per me? Non esiste la possibilità di lasciare il posto dove sto lavorando ad anno in corso. Non ho voluto ascoltare nessun genere di proposta".