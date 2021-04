Sassuolo, De Zerbi: "Giocheremo sempre per vincere, -11 dalla Roma è troppo"

"Giocheremo sempre per vincere, su questo non ci sono dubbi. Mi fa piacere che i miei calciatori parlino di obiettivo Europa, ma la Roma è distante 11 punti e bisogna essere realisti. Per ora guardiamo il vantaggio rispetto alla più diretta inseguitrice, che è il Verona. Oggi abbiamo vinto contro il Benevento ed è un successo pesante. Negli spogliatoi ho parlato chiaramente ai ragazzi. Non sono un giornalista, che giudica positivamente la prestazione solo se arriva la vittoria. Le mie analisi sono a 360°, ero orgoglioso anche e soprattutto dopo la prestazione di Milano. So che siamo un gruppo di grande qualità, che può migliorare giorno dopo giorno e stimolerò la società affinché si alzi sempre l'asticella. Magari anche io ho commesso qualche errore, il mio modo di giocare è assolutamente dispendioso e mi rendo conto che non è facile ragionare sul fraseggio e sul possesso palla. Non sto parlando del mio futuro professionale, è una semplice valutazione del lavoro che stiamo facendo. Io non mi accontento della vittoria risicata, se metteremo dentro la cattiveria agonistica necessaria abbiamo le potenzialità per vincere anche con quattro gol di scarto, magari senza subirne. In pochi rimarcano che ci sono delle assenze frequenti, da tempo non ho a disposizione Caputo, Defrel e Berardi che non sono gli ultimi arrivati. Boga ha talento, ma ha segnato tre reti in 30 giornate. Raspadori è giovane e deve crescere. Oggi abbiamo avuto la colpa di tenere in bilico il match fino al 95', dopo aver sprecato situazioni favorevoli: la cattiveria sotto porta deve essere la componente che ci permette di valorizzare il tipo di gioco che proponiamo, sia in casa sia in trasferta". Così il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi in conferenza stampa.

Il mister conclude così: "Sono riconoscente al Benevento, spero che dalla prossima partita possano fare le 2-3 vittorie che servono per restare, con merito, in questa categoria. Ho dato un dispiacere a persone che mi hanno dato fiducia in passato, ma fa parte del gioco. Quanto alla gara, sono contento della prestazione. Abbiamo fatto una partita vera, di qualità, e hanno meritato i complimenti. La mia prospettiva è sempre rivolta al miglioramento, abbiamo permesso al Benevento di restare in gara fino alla fine e non è giusto. A un certo punto meritavamo di essere sul 3-0 su un campo difficile per chiunque, evidentemente non tutti i calciatori sono consapevoli di quanto siano forti. La mia gratificazione sarà totale quando capiremo che l'organico è altamente competitivo, siamo ottavi da due anni ma i margini di crescita sono enormi".