Sassuolo, De Zerbi: "Il mercato? Può essere che arrivi qualcuno in difesa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato in conferenza in vista della sfida contro l'Inter. Queste alcune battute riportate da tuttosassuolocalcio.com: "Ho visto la partita col Benevento. Spalletti ha tutti a disposizione tranne Keita. L'Inter sta bene e gioca, forse gioca da dietro ancora più del Napoli. L'Inter è forte, ma se pensiamo alla forza dell'Inter non pensiamo a noi, e invece dobbiamo farlo perchè possiamo metterli in difficoltà, è chiaro che dobbiamo fare la partita perfetta noi e loro no. Il mercato? Può essere che arrivi qualcuno in difesa. Può essere che qualcuno esca perché vuole avere più spazio. Io parlo spesso con la società delle esigenze non mie ma globali. Poi il mercato è complesso, io cerco di concentrarmi sulle partite. Lucioni è uno dei possibili arrivi, ci sono quattro-cinque profili di giocatori che potrebbero fare al caso nostro. Poi ci sono delle dinamiche, bisogna capire chi esce. Io ho fatto il calciatore e credo che se un giocatore non è contento di rappresentare i colori che rappresenta, è giusto aiutarlo ad uscire, è chiaro che noi non dobbiamo indebolirci e che non dobbiamo sbagliare su chi arriverà, poi ogni tanto si sbaglia".