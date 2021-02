Sassuolo, De Zerbi: "L'espulsione non c'era. Non è colpa del VAR, ma del regolamento"

Intervistato da Sky Sport al termine di Bologna-Sassuolo 1-1, il tecnico neroverde Roberto De Zerbi ha commentato così il match: "L'espulsione non c'è e sicuramente ha condizionato la partita. Fino all'espulsione è stata una partita equilibrata, poi da lì in poi non c'è stata partita e avremmo dovuto vincere. È stato un assedio, abbiamo calciato tantissime volte in porta ma abbiamo peccato in qualità. Probabilmente il regolamento è stato scritto da chi non ha mai giocato a calcio, a volte basta poco per far sembrare falloso un intervento che in realtà non lo è. Non è colpa del VAR, ma del regolamento. Se Muldur sposta la palla, l'avversario sembra che faccia un intervento falloso ma in realtà non è così".

Come ci si allena per costruire dal basso?

"Con la storia, la storia qua a Sassuolo da tre anni ci dice che ci ha aiutati costruire da dietro. Bisogna convincere i giocatori che chi non gioca la palla da dietro non gioca la domenica. Io dico sempre ai giocatori che chi sbaglia di più nelle scelte sono io, possono sbagliare anche loro. Ho alzato Ferrari per cercare qualche palla alta, secondo me con un po' di qualità in più avremmo vinto la partita. Quando poi si pareggiando partite così si parla della mancanza della torre e delle palle alte".

Quanto manca Boga?

"Manca ma mancano anche i giocatori che hanno giocato oggi, Caputo è arrivato in doppia cifra ma non è ancora al massimo, Defrel non è al massimo. Questo è quello che mi pesa e penso che sia stato il motivo per la poca lucidità".