Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato così della sfida contro la Lazio di domani. "Una gara difficile perché la Lazio è forte da anni, sa difendere e ripartire, ha organizzazione. E' una delle squadre che per mezzi e potenziale è tra le più forti e questo fa capire il tipo di difficoltà della gara, noi cerchiamo di portare la nostra qualità in campo, provando a ricominciare come abbiamo finito con il Bologna".