Sassuolo, De Zerbi: "Mancata lucidità e maturità ma è un buon punto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il pareggio arrivato contro il Milan, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ai microfoni di Radio Rai 1 ha detto: "E' un punto prezioso perché abbiamo trovato una squadra in salute che sta bene, che ha entusiasmo dopo due vittorie, è un risultato per noi importante anche per la classifica. Qualcosa in più avremmo potuta farla, ci siamo presentati in superiorità tante volte e abbiamo sbagliato la scelta, abbiamo avuto tante potenziali occasioni che non abbiamo trasformato in reali. La mia squadra ha tanta qualità, quando si sbaglia la scelta non è solo questione di qualità, a noi la qualità c'è, forse ci manca la lucidità e la maturità, quando sei ancora in stato di crescita qualcosa la sbagli. Pegolo? Sappiamo qual è il suo valore, è stato 2 mesi fuori, non riuscito a schierarlo prima ma non deve dimostrare nulla a nessuno".