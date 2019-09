Sassuolo, De Zerbi: "Meritavamo di più. La Roma va rispettata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, dopo la sconfitta dell'Olimpico con la Roma è intervenuto al microfono di Sky Sport: "La Roma ha fatto una grande partita e bisogna sempre rispettarla come avversario soprattutto perché ha giocatori di questa qualità. Nel primo tempo siamo andati subito sotto su corner e dopo 20 minuti stavamo già 3-0. Potevamo fare l’1-1 ma non l’abbiamo fatto e l’abbiamo pagata più cara di quello che forse meritavamo. Nel secondo tempo abbiamo continuato a giocare, potevamo fare più gol e andiamo via un po’ dispiaciuti perché ci abbiamo messo molto del nostro".