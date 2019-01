Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 13 gennaio

MILAN E INTER, IL FUTURO È... DOMANI. I ROSSONERI INCONTRERANNO LA JUVE PER HIGUAIN, I NERAZZURRI WANDA NARA PER IL RINNOVO DI ICARDI. UDINESE, SCUFFET VERSO LA TURCHIA: C’È IL KASIMPASA. BIANCONERI SU SCHIATTARELLA. GENOA, SI LAVORA PER KRUNIC E BERTOLACCI - Domani, martedì 15 gennaio,...