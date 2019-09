© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Durante la conferenza stampa della vigilia di Parma-Sassuolo il tecnico dei neroverdi Roberto De Zerbi ha elogiato pubblicamente Gregorie Defrel, attaccante francese tornato in Emilia dopo le esperienze con Roma e Sampdoria: "Non pensavo che Defrel fosse così forte. E' una scoperta per me ed è un acquisto strepitoso per il Sassuolo. Vediamo. E' un giocatore che a Roma non doveva giocare dall'inizio, poi considerando tante cose l'ho messo dentro e ha fatto 90 minuti, con la SPAL ha fatto più di 80 minuti e non so se corriamo un rischio facendolo giocare in tre gare così vicine e ho un dubbio, potrebbe essere una scelta obbligata e non tecnica".