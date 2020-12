Sassuolo, De Zerbi: "Non sono contento. Non abbiamo avuto la voglia di vincere la partita"

Dopo il pareggio per 0-0 contro la Roma, il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato a Sky Sport: "Non sono contento, abbiamo avuto troppa poca voglia di vincere la partita. Non stiamo giocando bene e i giocatori forti che abbiamo fuori non possono essere un alibi, anche se sono molto importanti. Oggi non parlo del risultato, ma della poca convinzione di andare a prenderci i tre punti. Se vogliamo restare in alto dobbiamo cercare la vittoria con più forza".

