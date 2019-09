© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Sassuolo torna a vincere: nel lunch match contro la SPAL i neroverdi si aggiudicano la posta in palio con un netto tre a zero. Questo il commento di Roberto De Zerbi, raccolto da Radio Rai: "È il Sassuolo che piace a tutti, in queste partite abbiamo affrontato Torino e Roma in trasferta, contro squadre sulla carta superiori a noi. Dobbiamo migliorare a non prendere gol troppo facilmente, ma la squadra ha sempre cercato di fare la prestazione. Berardi per me è stato il migliore in campo, ha giocato la sua miglior gara da quando sono qua. È un leader non nelle parole ma nei fatti. Caputo non deve accontentarsi, poteva segnare di più e deve cercare di farli. La nostra crescita passa dall'essere ingordi".