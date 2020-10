Sassuolo, De Zerbi su Ayhan: "Lo volevamo già l'anno scorso. Avrà il suo spazio"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Bologna, il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato anche di Ayhan: "Sta bene, ha recuperato, è un giocatore forte che volevamo già l'anno scorso. In quella posizione non è facile giocare nella nostra squadra, serve un po' di tempo per capire quello che richiedo, poi ha anche Chiriches e Marlon davanti a lui ma avrà il suo spazio. E' un giocatore forte come Maxime Lopez che sembra sia con noi da 10 anni per come conosce il calcio. Anche lui ha bisogno di tempo ma non tanto credo. A squadra completa ci siamo allenati da poco, può essere che parta dall'inizio o a gara in corso. Schiappacasse invece sta seguendo un protocollo che lo porterà non brevemente ma ci vorrà qualche mese a diventare un giocatore dal punto di vista fisico completo perché è stato fermo 4 mesi tra Covid e lockdown, dunque prima vogliamo ricostruirlo e poi sfruttarlo perché è un talento della natura".