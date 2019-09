Sassuolo, De Zerbi su Toljan: "Forte. Ha pagato l'adattamento"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non sono mancate le critiche in questo avvio di stagione per il rendimento di Jeremy Toljan terzino destro arrivato in prestito al Sassuolo dal Borussia Dortmund. Sul giocatore tedesco si è espresso anche il tecnico neroverde Roberto De Zerbi: "E' un calciatore forte che ha pagato l'inizio per una questione di lingua, di adattamento a un altro ambiente. Anche in allenamento aveva fatto bene. Così come Muldur che ha un altro carattere, è entrato subito in maniera più forte rispetto a Toljan ma sono due giocatori forti".