La SPAL nelle ultime ore avrebbe chiesto informazioni al Sassuolo per il cartellino di Gregoire Defrel, attaccante attualmente infortunato rilevato in prestito con obbligo di riscatto da parte dei neroverdi. Secondo Il Tempo, la società emiliana non ha nessuna intenzione di privarsi della punta francese per il quale ha già versato 3 milioni nelle casse della Roma e ne dovrà versare altri 9 più 2 di bonus nel corso dei prossimi mesi.