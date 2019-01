Sassuolo-Demiral, affare in sinergia con la Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È molto vicino al Sassuolo, ma nell’orbita della Juventus, che lo segue con grande interesse. Parliamo di Merih Demiral, giovane difensore centrale classe ’98 in forza all’Alanyaspor, che i neroverdi sono pronti a portare in Italia. I bianconeri, scrive La Gazzetta dello Sport, lo monitorano da tempo e visti gli ottimi rapporti con la società di Squinzi non è da escludere che lavorino in sinergia.