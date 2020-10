Sassuolo, Djuricic: "Adesso crediamo in noi. Siamo partiti bene ma non vuol dire nulla"

A segno nella rimonta del Sassuolo in casa del Bologna, il centrocampista Filip Djuricic parla così a Sky Sport dopo la partita: "Non era facile, come tutte le partite dopo la sosta per le nazionali. Il Bologna ha fatto molto bene, per i primi 55' erano molto aggressivi ma alla fine abbiamo risposto nella maniera giusta, credevamo di poterne fare quattro e non era la prima volta. Abbiamo cambiato tutto, rimontare il 3-1 non era facile".

Volete sempre giocarvela.

"Il mister ha scelto come vogliamo giocare, magari l'anno scorso, in una situazione come oggi, saremmo stati sfiduciati. Adesso non è così, crediamo nel nostro gioco e anche se prendiamo uno o due gol sappiamo di essere molto forti".

10 punti in quattro partite.

"Siamo partiti bene ma non vuol dire niente, anche tre anni fa eravamo lassù ma abbiamo finito malissimo. Siamo sulla strada giusta ma dobbiamo giocare partita per partita".

Davanti siete pronti a ruotare, contando che tornerà Boga?

"Oggi ci mancava anche Defrel: lui e Boga sono grandi giocatori e molto importanti per noi. Dobbiamo giocare ogni partita da squadra, con l'atteggiamento giusto. Quando torneranno saremo più forti, ma sono undici giocatori che portano ai risultati".