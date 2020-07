Sassuolo, fra l'Europa e la costruzione di nuovi talenti. Il nome emergente è Ghion

vedi letture

In una stagione vissuta nella metà alta della classifica, con vista Europa League, per il Sassuolo uno degli obiettivi primari rimane quello di sfornare giovani talenti per il futuro. L'ultimo in ordine di tempo è Andrea Ghion, talento classe 2000 della formazione Primavera, che Roberto De Zerbi ha iniziato a convocare già in prima squadra. Due presenze in Serie A e un gol sfiorato nell'ultimo match contro il Cagliari che per poco non è valso i tre punti per i neroverdi sono i biglietto da visita con il quale il talento di Mantova si è presentato nel grande calcio. Le ultime giornate di campionato saranno un ulteriore banco di prova per capire quale potrà essere il futuro del giovane centrocampista. Il contratto con il Sassuolo è in scadenza nel giugno 2022 e con il mercato alle porte tutto può accadere.