Sassuolo, Lirola: "Il futuro? Non so dove andrò, ora penso al presente"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Pol Lirola, terzino del Sassuolo, che ha commentato così lo 0-0 di stasera contro l’Inter: “Ci sono stati momenti in cui abbiamo sofferto perché ci hanno schiacciati dietro, ma ce ne sono stati altri dove siamo stati superiori. Alla fine ci portiamo a casa il punto. Io sono alla terza stagione qui a Sassuolo, con l'Inter abbiamo vinto due volte a San Siro e oggi abbiamo pareggiato, non so però perché succede... Giochiamo sempre molto bene contro di loro. De Zerbi come Guardiola? Lui è quello che più mi ricorda i tecnici spagnoli, spero che dopo il Sassuolo possa andare in una grande squadra. Io non so invece dove andrò, sono del Sassuolo e penso al presente. Poi, in futuro, chissà".