Sassuolo, Locatelli: "Obiettivo Europa, ce lo meritiamo. L'Atalanta è un esempio"

"Dove può arrivare questo Sassuolo? Non ci poniamo limiti. Ora siamo nella testa della classifica ma bisogna pensare partita dopo partita. L’obiettivo del Sassuolo è sempre stato la salvezza ma quest’anno dobbiamo puntare all’Europa perché ce lo meritiamo, perché abbiamo giocatori giusti, un mister giusto e la società giusta. L’obiettivo deve essere quello, non ci dobbiamo nascondere e però dobbiamo avere l’umiltà e la costanza di raggiungere i nostri obiettivi pensando veramente domenica dopo domenica". Così Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, nel corso di una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport.

Il Sassuolo è la nuova Atalanta?

"L’Atalanta è un esempio che si può raggiungere, ma sappiamo che il percorso che ha fatto la Dea è incredibile e i meriti vanno dati tutti a loro. Non so se possiamo essere come loro, ma sicuramente sono un esempio da seguire. Nulla è impossibile, per nessuno".