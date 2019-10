Sassuolo, Locatelli ricorda il Milan: "Dispiace per come ci siamo lasciati"

© foto di Federico Gaetano

Nel corso dell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Manuel Locatelli ha parlato così del Milan: "Un capitolo fondamentale. Mi dispiace per come ci siamo lasciati perché io ho il Milan e i suoi tifosi nel cuore: quando vedo San Siro è un’emozione diversa, che provo solo lì". Locatelli ha parlato anche del Milan attuale:"Progetto in fase di costruzione, ma sta durando un po’ troppo, perché il Milan deve tornare quello che è, per la storia, i tifosi e le ambizioni che ha"