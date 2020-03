Sassuolo, Napoli in pressing per Boga. De Zerbi con la valigia

vedi letture

Il Sassuolo, in vista della prossima estate, dovrà fare i conti con diverse potenziali cessioni. Jeremie Boga, per esempio, è finito sui taccuini di club di mezza Europa anche se il Chelsea ha un diritto di riacquisto fissato in circa 15 milioni. Piace al Napoli, con Giuntoli che ha già parlato con i neroverdi anche se l'ostacolo Blues potrebbe essere difficile da superare. Anche Berardi piace a molti, dallo stesso Napoli, al Milan fino alla Fiorentina, che da tempo segue anche Manuel Locatelli. Infine il tecnico De Zerbi potrebbe essere un altro in partenza, con Roma e Napoli alla finestra, oltre allo stesso club viola in caso di addio di Iachini. A riportarlo è Tuttosport.