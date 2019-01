Sassuolo, obiettivo Donsah. È l'ideale sostituto di Duncan

Fonte: bolognanews.it

© foto di Federico Gaetano

Godfred Donsah negli ultimi giorni ha palesato qualche malumore per lo scarso impiego e negli ultimi giorni di mercato non è escluso che il Bologna possa decidere anche di privarsene. Come riporta Il Resto del Carlino, per il ghanese nelle ultime ore è arrivato il sondaggio del Sassuolo. I neroverdi vedono in Donsah un potenziale sostituto di Duncan, in orbita da Milan, Inter e Napoli.