Sassuolo, occhi in casa Real Madrid per rinforzare la difesa: nel mirino il classe 2000 Mario Gila

Il Sassuolo torna a guardare in Spagna per rinforzare la sua rosa con giovani talenti dal grande potenziale. Come riporta il portale Bernabéu Digital, i neroverdi sarebbero pronti infatti a riprendere i contatti per Mario Gila del Real Madrid Castiglia, giovane centrale di 20 anni che era già stato cercato dall'ad Carnevali la scorsa estate. Il classe 2000 è un titolarissimo per mister Raul, ma potrebbe scegliere - si legge - di andarsi presto a misurare con la sua prima vera sfida tra i professionisti.